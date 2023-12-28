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Специалист Баранова рассказала о неуместных подарках на Новый год

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Эксперт по практическому этикету и деловым коммуникациям Татьяна Баранова заявила, что подарок на Новый год не должен разочаровать или доставить неудобства, поэтому лучше не дарить предметы личной гигиены, если это не было оговорено заранее.
Специалист Баранова рассказала о неуместных подарках на Новый год
  • Gettyimages.ru

«Например, если одарить знакомую антивозрастным кремом даже очень хорошего качества, есть вероятность, что такой презент ей не слишком придётся по душе. Другое дело, когда покупку этого крема обговорили заранее, тогда всё вполне корректно», — сказала она в беседе с «Радио 1».

Как отметила эксперт, важно помнить о культурных и религиозных различиях, поскольку не всем можно дарить некоторые деликатесы или алкоголь.

По словам Барановой, деловым людям или бизнес-партнёру не стоит дарить дорогие подарки.

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