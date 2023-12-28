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На ВДНХ подготовили новогоднюю программу

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На ВДНХ в Москве подготовили новогоднюю программу, включающую концерты и ледовые перформансы.
На ВДНХ подготовили новогоднюю программу
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В частности, акция «Вечные ценности» начнётся 31 декабря в 21:00. Её проведут на пяти площадках в стиле символов года.

Кроме того, на главной сцене у фонтана «Дружба народов» в 14:30 стартует концертная программа выставки-форума «Россия», а на катке ВДНХ в 11:00 представят ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик».

Ранее URA.RU сообщало, что приёмная Деда Мороза откроется в Перми 29 декабря в павильоне на набережной Камы. Она будет работать до 8 января.

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