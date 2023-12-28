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В Москве около 600 событий можно посетить по Пушкинской карте на каникулах

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В период зимних выходных подведомственные Депкульту Москвы учреждения — театры, музеи, выставочные пространства — проведут около тысячи мероприятий по случаю Нового года и Рождества. Около 600 из них можно будет посетить по Пушкинской карте.
В Москве около 600 событий можно посетить по Пушкинской карте на каникулах
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«На предстоящих новогодних каникулах владельцев Пушкинской карты ждёт свыше 600 спектаклей, экскурсий, мастер-классов и концертов», — прокомментировала заммэра столицы Наталья Сергунина.

В частности, в музее-заповеднике «Царицыно» в рамках фестиваля «Навстречу Рождеству» пройдут концерты «Только не классика», в КЦ «ЗИЛ» покажут концерт-сказку «Лесовичок и Новый год», а в Московском детском театре представят музыкальную постановку «Снегурочка».

По словам Сергуниной, всего за почти 2,5 года в рамках проекта в Москве прошло около 7,4 тыс. событий.

Ранее «Радио 1» сообщало, что музеи и театры Московской области подготовили новогодние мероприятия для держателей Пушкинской карты.

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