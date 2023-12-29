«Закрытый показ» с Александром Гордоном покажут в эфире Первого канала 20 января
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вещателя.
«Александр Гордон и гости его ток-шоу посмотрят и обсудят новый фильм на Первом канале 20 января в 23:00», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что «Большая разница» вернётся в эфир Первого канала 1 января.
Также сообщалось, что Национальная академия кинематографических искусств и наук России обнародовала шорт-лист премии «Золотой орёл — 2024».
Награждение лауреатов пройдёт 26 января на «Мосфильме».