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«Закрытый показ» с Александром Гордоном покажут в эфире Первого канала 20 января

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В эфире Первого канала 20 января будет показано ток-шоу «Закрытый показ» с телеведущим Александром Гордоном.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вещателя.

«Александр Гордон и гости его ток-шоу посмотрят и обсудят новый фильм на Первом канале 20 января в 23:00», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что «Большая разница» вернётся в эфир Первого канала 1 января.

Также сообщалось, что Национальная академия кинематографических искусств и наук России обнародовала шорт-лист премии «Золотой орёл — 2024».

Награждение лауреатов пройдёт 26 января на «Мосфильме».

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