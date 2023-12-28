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В павильоне «Макет Москвы» появилось новое светотехническое шоу

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Руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин рассказал о новом светотехническом шоу «Говорит Москва», которое появилось на ВДНХ в павильоне «Макет Москвы».
В павильоне «Макет Москвы» появилось новое светотехническое шоу
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«На пять минут зрителя захватывает стремительный ритм города, вовлекая его в многообразие звука и света. Удивительный эффект полного погружения достигается благодаря установленному в павильоне четырёхканальному оборудованию, концентрирующему звук по всем сторонам света. Шоу передаёт не только красоту и очарование столицы, но и ее уют, комфорт, благоустроенность», — заявил Лёвкин.

Увидеть программы можно в павильоне «Макет Москвы» в будние дни в 11:00 — 20:00, а также в выходные и праздники в 11:00, 16:30 и 20:00.

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