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В Москве состоятся выставки Зураба Церетели к 90-летию художника

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Выставки к 90-летию грузинского, советского и российского скульптора Зураба Церетели состоятся в Москве.
В Москве состоятся выставки Зураба Церетели к 90-летию художника
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Так, с 17 января по 11 февраля 2024 года в галерее «А3» представят работы с эмалью и скульптуру.

Экспозицию «Церетели. Живопись» посетители увидят в галерее «Здесь на Таганке» с 27 декабря по 25 января и в галерее «Китай-город» с 30 декабря по 4 февраля.

Зураб Церетели также является основателем и директором Московского музея современного искусства, а с 1997 года занимает пост президента Российской академии художеств.

Ранее сообщалось, что выставка в честь мультипликатора Шварцмана открылась в парке «Зарядье».

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