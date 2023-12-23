Выставка в честь мультипликатора Шварцмана открылась в парке «Зарядье»
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Также посетители смогут увидеть оригинальную фигурку крокодила Гены, созданную по просьбе режиссёра.
«Я воплотил в нём не просто крокодила, скорее образ симпатичного джентльмена с бабочкой и в белой манишке», — говорил Шварцман.
Посетить экспозицию можно до 3 марта 2024 года.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области объявили лауреатов ежегодной премии имени Виктора и Аполлинария Васнецовых.