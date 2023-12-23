Выставка в честь мультипликатора Шварцмана открылась в парке «Зарядье»

Выставка в честь режиссёра-мультипликатора Леонида Шварцмана открылась в подземном музее парка «Зарядье». Среди экспонатов — эскизы к «Чебурашке», «Снежной королеве» и «Варежке».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Также посетители смогут увидеть оригинальную фигурку крокодила Гены, созданную по просьбе режиссёра.

«Я воплотил в нём не просто крокодила, скорее образ симпатичного джентльмена с бабочкой и в белой манишке», — говорил Шварцман.

Посетить экспозицию можно до 3 марта 2024 года.

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