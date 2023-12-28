Синоптик Леус: к полуночи 31 декабря температура в Москве опустится до -12 °С

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.

Специалист отметил, что на данный момент столичный регион находится в зоне небольшого гребня антициклона.

«Достаточно спокойная погода с лёгкими морозами в пределах -2...-4 °С. Что чуть-чуть теплее, чем должно быть в эти дни декабря. Местами возможен небольшой снег. Погода будет меняться завтра. К региону подберётся тёплый атмосферный фронт, связанный с активным и обширным атлантическим циклоном», — рассказал Леус.

Он добавил, что ближайшей ночью возможен небольшой снег.

«Температура опустится до -4...-6 °С. А вот в послеполуденные часы скажется более активное влияние тёплого фронта и к вечеру температура в Москве на фоне снега, переходящего в мокрый снег, повысится до 0...+2 °С. Местами возможна гололедица. Такая тёплая погода задержится в столице до конца субботнего дня. В субботу в Москве облачно, осадки в виде мокрого снега и дождя и днём до +1...+3 °С. Это примерно на пять-шесть градусов теплее, чем должно быть по климатической норме», — заявил синоптик.

По его словам, в последний день уходящего года циклон двинется на юго-восток и начнёт закачивать к берегам Москвы-реки холодные воздушные массы.

«Осадки будут переходить из смешанной фазы в снег, но сильным он не будет. Сформируется гололедица. Уже в утренние часы 31 декабря температура воздуха вновь станет слабоотрицательной. А к полуночи столбики термометров в Москве опустятся до -7...-12 °С», — отметил собеседник RT.

Он также обратил внимание на то, что первый январский день будет холодным.

«Погода будет облачная с прояснениями. Снег будет небольшим и пройдёт лишь в отдельных районах города и области. А дневная температура 1 января в столице -8...-13 °С», — заключил Леус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о росте атмосферного давления в ближайшие дни.