В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» проведут ледовые дискотеки

На катках московского фестиваля «Путешествие в Рождество» 30 декабря стартуют дискотеки на льду с участием популярных диджеев. Музыка будет сопровождаться праздничной подсветкой.

Дискотеки пройдут на десяти площадках в большинстве столичных округов, передаёт НТВ.

Так, 30 декабря и 7 января танцы на льду состоятся на Сухонской, Авиационной, Вешняковской улицах, а также на улице Тёплый Стан, Грекова, Ключевой, Хачатуряна, в проезде Серебрякова, Олимпийской деревне и в сквере у станции метро «Некрасовка».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве на трёх площадках пройдёт более 120 ледовых шоу для гостей столичного фестиваля «Путешествие в Рождество».