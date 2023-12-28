В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» проведут ледовые дискотеки
- РИА Новости
Дискотеки пройдут на десяти площадках в большинстве столичных округов, передаёт НТВ.
Так, 30 декабря и 7 января танцы на льду состоятся на Сухонской, Авиационной, Вешняковской улицах, а также на улице Тёплый Стан, Грекова, Ключевой, Хачатуряна, в проезде Серебрякова, Олимпийской деревне и в сквере у станции метро «Некрасовка».
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве на трёх площадках пройдёт более 120 ледовых шоу для гостей столичного фестиваля «Путешествие в Рождество».