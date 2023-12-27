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Синоптики предупредили об опасной погоде в Тюменской области 28 и 29 декабря

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Синоптики сообщили о потенциально опасной погоде в Тюменской области 28 и 29 декабря из-за гололёда.
Синоптики предупредили об опасной погоде в Тюменской области 28 и 29 декабря
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

«Предупреждение о потенциально опасной погоде — гололедице. Тюменская область. Период: до 16:00 29 декабря», — сказано в материале.

Уточняется, что днём 28 декабря вероятность осадков в регионе составляет 95%, а 29 декабря — 91%.

Максимальная температура воздуха при этом составит -5 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие дни.

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