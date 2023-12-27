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Синоптики предупредили о сильном снеге с дождём в Челябинской области

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Синоптики предупредили о сильном снеге в Челябинской области и дожде на крайнем юге 28 декабря.
Синоптики предупредили о сильном снеге с дождём в Челябинской области
  • РИА Новости

«Местами на территории Челябинской области 28 декабря ожидается снег, в том числе мокрый снег и местами сильный. Также, по данным Челябинского ЦГМС, на крайнем юге снег будет с дождём», — приводит URA.RU сообщение Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города.

В Уральском управлении по гидрометеорологии ранее заявили о превышении месячных норм осадков в некоторых областях и городах региона.

Как отметили в ведомстве, в Нижнем Тагиле выпало 125%, в Челябинске — 130% месячной нормы осадков.

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