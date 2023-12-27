В Челябинске выпало 130% месячной нормы осадков за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-центр управления.
Как отметили в ведомстве, в Нижнем Тагиле выпало 125%, в Челябинске — 130% месячной нормы осадков.
«Высота снежного покрова увеличилась на 12—25 см. С учётом осадков предыдущего периода декабря уже набирается полторы-две месячные нормы снега», — сказали в пресс-центре.
По прогнозу синоптиков, интенсивность осадков в последние дни уходящего года снизится.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие дни.