В Челябинске выпало 130% месячной нормы осадков за сутки

В Уральском управлении по гидрометеорологии заявили о превышении месячных норм осадков в некоторых областях и городах региона.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-центр управления.

Как отметили в ведомстве, в Нижнем Тагиле выпало 125%, в Челябинске — 130% месячной нормы осадков.

«Высота снежного покрова увеличилась на 12—25 см. С учётом осадков предыдущего периода декабря уже набирается полторы-две месячные нормы снега», — сказали в пресс-центре.

По прогнозу синоптиков, интенсивность осадков в последние дни уходящего года снизится.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие дни.