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В сети вышел трейлер фильма «Одна жизнь»

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В интернете вышел трейлер мистического триллера «Одна жизнь». Главную роль исполнил Даниил Вахрушев.
В сети вышел трейлер фильма «Одна жизнь»
  • Кадр из фильма «Одна жизнь»
  • © KION

Видеоролик опубликован на YouTube-канале онлайн-платформы KION.

Режиссёром проекта выступил Владимир Боровой, который также написал сценарий фильма вместе с Алексеем Френкелем. Авторы предлагают свой взгляд на проблему игровой зависимости и на то, как она влияет не только на жизнь геймера, но и на окружающих его людей.

Сюжет вращается вокруг 30-летнего инфантила Игоря, который, пренебрегая семьёй, девушкой Катей и другом Марком, начинает и заканчивает свой день в виртуальном мире. Однажды геймер садится за новую игру и осознаёт, что действие на экране происходит в реальности. Кровавая резня побуждает Игоря пересмотреть свои взгляды на жизнь и спасти от смерти своих родных. Чтобы победить искусственный интеллект, герою придётся вспомнить, каково быть настоящим человеком.

Другие роли в ленте исполнили Аскар Нигамедзянов, Таша Цветкова, Александр Резалин и Юлия Манзини.

Премьера фильма состоится 4 января в онлайн-кинотеатре KION.

Ранее в сети появился трейлер новогодней кинофантазии «Я тебя люблю — Je t'aime».

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