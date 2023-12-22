В сети вышел трейлер новогодней кинофантазии «Я тебя люблю — Je t'aime»

В сети состоялась премьера трейлера музыкального новогоднего кино «Я тебя люблю — Je t'aime», в котором российские звёзды заговорят и запоют на французском языке.

Ролик опубликован на YouTube-канале онлайн-кинотеатра KION.

Романтическое музыкальное шоу «Я тебя люблю — Je t'aime» — это представление о том, что бы было, если бы любимые многими герои советских фильмов, а также известные артисты вдруг заговорили на языке любви в духе французской эстрады 1960—1970 годов.

Зрители увидят пародийные номера на такие ленты, как «Любовь и голуби», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Вокзал для двоих», а также послушают композиции на французском языке в исполнении Тоси Чайкиной, Валерии, Александра Реввы, Леонида Агутина, Кристины Орбакайте, IOWA, Севиль.

Проводит публику в фантазийный мир Сергей Бурунов в образе Фантомаса.

Проект выйдет 28 декабря эксклюзивно на онлайн-платформе.

Ранее сообщалось, что в сети выйдет фильм «Одна жизнь» — об игре, ставшей реальностью.