В сети вышел трейлер новогодней кинофантазии «Я тебя люблю — Je t'aime»
- © Кадр из фильма «Я тебя люблю — Je t’aime»
Ролик опубликован на YouTube-канале онлайн-кинотеатра KION.
Романтическое музыкальное шоу «Я тебя люблю — Je t'aime» — это представление о том, что бы было, если бы любимые многими герои советских фильмов, а также известные артисты вдруг заговорили на языке любви в духе французской эстрады 1960—1970 годов.
Зрители увидят пародийные номера на такие ленты, как «Любовь и голуби», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Вокзал для двоих», а также послушают композиции на французском языке в исполнении Тоси Чайкиной, Валерии, Александра Реввы, Леонида Агутина, Кристины Орбакайте, IOWA, Севиль.
Проводит публику в фантазийный мир Сергей Бурунов в образе Фантомаса.
Проект выйдет 28 декабря эксклюзивно на онлайн-платформе.
Ранее сообщалось, что в сети выйдет фильм «Одна жизнь» — об игре, ставшей реальностью.