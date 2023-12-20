В сети выйдет фильм «Одна жизнь» — об игре, ставшей реальностью

В сети 4 января состоится премьера мистического триллера «Одна жизнь» — о геймере, который сталкивается с ожившими героями компьютерной игры.

Проект выйдет в онлайн-кинотеатре KION.

Главный герой ленты — инфантильный 30-летний Игорь, заядлый геймер. Каждый день у него проходит практически одинаково: он просыпается и сразу садится за компьютер, погрузившись в виртуальный мир. Игорь забывает обо всех, кто его окружает, и однажды терпению его девушки Кати приходит конец, родители обижаются, что он забыл об их годовщине, а другу Марку приходится ехать на бизнес-встречу без него.

В этот день таинственный курьер доставляет Игорю неизвестную компьютерную игру. Вскоре, во время разговора с Марком, Игорь узнаёт, что всё происходящее в игре становится реальностью.

Режиссёром выступил Владимир Боровой. В актёрский состав сериала вошли Даниил Вахрушев и Таша Цветкова.

«Проект предлагает пересмотреть свои взгляды на отношения с близкими людьми. Мой герой совсем не торопится взрослеть и перекладывает все важные решения на свою семью и друзей. Но жизнь поворачивается таким образом, что ему приходится это сделать за крайне короткий срок. Было очень увлекательно проживать такой резкий переход от инфантила к самостоятельному человеку», — цитирует слова Вахрушева пресс-служба онлайн-платформы.

«Одна жизнь» участвовала в конкурсной программе российского фестиваля «Пилот».

Ранее стало известно, что 28 декабря выйдет музыкальное киношоу «Я тебя люблю — Je t'aime».