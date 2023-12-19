Российские артисты запоют на французском языке в новогодней кинофантазии
- Кадр из шоу «Я тебя люблю — Je t’aime»
- © Пресс-служба KION
Проект будет доступен к просмотру эксклюзивно на KION. Как сообщает пресс-служба онлайн-платформы, зрители увидят романтические пародийные номера на советские кинофильмы, в частности «Любовь и голуби», «Вокзал для двоих» и «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», роли в которых исполнят Юлия Пересильд, Анна Михалкова, Юрий Чурсин, Пётр Фёдоров, Ирина Старшенбаум, Анна Чиповская и другие.
Кроме того, в кинофантазии будут представлены яркие музыкальные номера: такие исполнители, как Кристина Орбакайте, Валерия, Тося Чайкина, Леонид Агутин, IOWA, Севиль, Александр Ревва, споют свои хиты на французском языке в аранжировке французской эстрады 1960—1970 годов.
Ведущим и проводником в фантазийный мир для зрителей станет Сергей Бурунов в образе Фантомаса.
Продюсерами шоу «Я тебя люблю — Je t’aime» выступили Ангелина Ашман и Игорь Мишин.
Ранее стала известна дата выхода комедии «Успешный».