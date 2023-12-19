Российские артисты запоют на французском языке в новогодней кинофантазии

В сети 28 декабря выйдет музыкальное киношоу «Я тебя люблю — Je t’aime», в котором авторы проекта дают возможность зрителю увидеть, что было бы, если бы российские артисты заговорили и запели на французском языке.

Проект будет доступен к просмотру эксклюзивно на KION. Как сообщает пресс-служба онлайн-платформы, зрители увидят романтические пародийные номера на советские кинофильмы, в частности «Любовь и голуби», «Вокзал для двоих» и «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», роли в которых исполнят Юлия Пересильд, Анна Михалкова, Юрий Чурсин, Пётр Фёдоров, Ирина Старшенбаум, Анна Чиповская и другие.

Кроме того, в кинофантазии будут представлены яркие музыкальные номера: такие исполнители, как Кристина Орбакайте, Валерия, Тося Чайкина, Леонид Агутин, IOWA, Севиль, Александр Ревва, споют свои хиты на французском языке в аранжировке французской эстрады 1960—1970 годов.

Ведущим и проводником в фантазийный мир для зрителей станет Сергей Бурунов в образе Фантомаса.

Продюсерами шоу «Я тебя люблю — Je t’aime» выступили Ангелина Ашман и Игорь Мишин.

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