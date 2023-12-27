В Москве отреставрируют усадьбу Шубиных

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о предстоящей реставрации городской усадьбы Шубиных.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«В ноябре инвестор арендовал часть исторического здания по программе сохранения объектов культурного наследия. В рамках неё инвестор получит льготную ставку аренды с условием восстановления постройки», — сказал Собянин.

Отмечается, что остальными помещениями усадьбы владеет частное лицо, но, по условиям договора, инвестор отреставрирует все фасады объекта.

Работы пройдут в рамках программы «1 рубль за квадратный метр в год», которая действует в Москве более десяти лет.

Ранее сообщалось, что в Политехническом музее отреставрировали историческую аудиторию.