Вильфанд: в 11 регионах России в последние дни года ожидаются аномальные холода
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что речь идёт об Архангельской, Мурманской, Вологодской, Амурской, Сахалинской, Магаданской областях, Камчатке, Якутии, Коми, Чукотке и Хабаровском крае.
Так, по словам синоптика, в Якутии прогнозируются морозы до -51 °C.
Вильфанд также отметил, что на Чукотке температура может достигнуть -48 °C, в Магаданской области -47 °C.
Ранее стало известно, что в Удмуртии ожидается похолодание до -20 °С 30 и 31 декабря.
Также на Челябинскую область обрушился сильнейший снегопад.