В Удмуртии ожидается похолодание до -20 °С 30 и 31 декабря

В Гидрометцентре Удмуртии рассказали о погоде в регионе в ближайшие дни. В среду, 27 декабря, ожидается -6...-8 °С ночью, -3...-6 °С днём.

Об этом сообщает udm-info.ru.

В ночь на четверг, 28 декабря, температура воздуха составит -7...-11 °С в ночное время, -5...-7 °С в дневное.

Ночью в пятницу, 29 декабря, похолодает до -9...-13 °С, днём — до -8...-10 °С.

Из предварительного прогноза следует, что 30 и 31 декабря температура воздуха опустится до -15...-20 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области объявили штормовое предупреждение до 26 декабря.