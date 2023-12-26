В Удмуртии ожидается похолодание до -20 °С 30 и 31 декабря
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Об этом сообщает udm-info.ru.
В ночь на четверг, 28 декабря, температура воздуха составит -7...-11 °С в ночное время, -5...-7 °С в дневное.
Ночью в пятницу, 29 декабря, похолодает до -9...-13 °С, днём — до -8...-10 °С.
Из предварительного прогноза следует, что 30 и 31 декабря температура воздуха опустится до -15...-20 °С.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области объявили штормовое предупреждение до 26 декабря.