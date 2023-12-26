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В Удмуртии ожидается похолодание до -20 °С 30 и 31 декабря

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В Гидрометцентре Удмуртии рассказали о погоде в регионе в ближайшие дни. В среду, 27 декабря, ожидается -6...-8 °С ночью, -3...-6 °С днём.
В Удмуртии ожидается похолодание до -20 °С 30 и 31 декабря
  • Gettyimages.ru
  • © dimarik

Об этом сообщает udm-info.ru.

В ночь на четверг, 28 декабря, температура воздуха составит -7...-11 °С в ночное время, -5...-7 °С в дневное.

Ночью в пятницу, 29 декабря, похолодает до -9...-13 °С, днём — до -8...-10 °С.

Из предварительного прогноза следует, что 30 и 31 декабря температура воздуха опустится до -15...-20 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области объявили штормовое предупреждение до 26 декабря.

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