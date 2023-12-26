Ветеринар Кирнос дала советы по уходу за лапами собак зимой

Ведущий ветеринарный врач Красногвардейской государственной ветклиники СББЖ ЮАО Евгения Кирнос дала рекомендации по уходу за лапами собак в зимнее время.

«Нужно использовать специальные кремы, воски или защитную обувь. Кремы и воски наиболее просты и удобны в применении, после прогулки достаточно смыть их тёплой мыльной водой и насухо вытереть лапы», — заявила эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

Специалист также рекомендовала использовать одежду для собак с утеплением или без него, в зависимости от потребностей животного.

«Однако не все четвероногие соглашаются её носить. Чтобы питомец спокойно гулял в ботинках, приучение к таким аксессуарам нужно начинать с щенячьего возраста. Носки меньше сковывают движения, и привыкнуть к ним несколько проще даже взрослому питомцу», — заключила ветеринар.

Ранее Анастасия Варфоломеева, ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic, посоветовала не кормить животных с новогоднего стола.