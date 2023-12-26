Астроном Нароенков: метеорный поток Квадрантиды лучше наблюдать за городом

Старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков рассказал москвичам, что метеорный поток Квадрантиды в ночь на 4 января лучше будет виден за городом в условиях ясного неба.

Звездопад можно увидеть во второй половине ночи в направлении северо-востока, поделился научный сотрудник в разговоре с сайтом «Москва 24».

«Возможности для наблюдения при тёмном ясном небе за городом вдали от городской засветки, в принципе, есть. Но если установится сплошная облачность, зарядят дождь, снег, естественно, ничего видно не будет», — отметил Нароенков.

По его замечанию, наблюдению за небесным явлением также может препятствовать Луна, которая будет восходить после полуночи.

Ранее сообщалось, что метеорный поток Геминиды с 13 на 14 декабря в России лучше всего был виден в Благовещенске, Тюмени, Хабаровске, Новокузнецке, Екатеринбурге, Иркутске, Челябинске, Уфе и Сочи.