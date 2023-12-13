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Уфа и Сочи названы лучшими городами для наблюдения за метеорным потоком Геминиды

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Метеорный поток Геминиды с 13 на 14 декабря лучше всего будет виден на территории России в Благовещенске, Тюмени, Хабаровске, Новокузнецке, Екатеринбурге, Иркутске, Челябинске, Уфе и Сочи.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис «Яндекс.Погода».

Отмечается, что жители этих городов смогут наблюдать до 150 метеоров в час.

Также один из самых мощных ежегодных метеорных потоков можно будет наблюдать в Краснодаре, Перми и Омске. По прогнозу синоптиков, там ожидается ясное небо в дневное и вечернее время.

В Москве, Санкт-Петербурге, Белгороде, Рязани, Воронеже, Томске, Тамбове, Кемерове, Красноярске, Новосибирске из-за снега вероятность увидеть метеоры низкая.

Ранее астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман рассказала в беседе с RT о том, какие зрелищные астрономические события ожидают россиян в ближайшие месяцы.

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