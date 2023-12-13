Уфа и Сочи названы лучшими городами для наблюдения за метеорным потоком Геминиды
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис «Яндекс.Погода».
Отмечается, что жители этих городов смогут наблюдать до 150 метеоров в час.
Также один из самых мощных ежегодных метеорных потоков можно будет наблюдать в Краснодаре, Перми и Омске. По прогнозу синоптиков, там ожидается ясное небо в дневное и вечернее время.
В Москве, Санкт-Петербурге, Белгороде, Рязани, Воронеже, Томске, Тамбове, Кемерове, Красноярске, Новосибирске из-за снега вероятность увидеть метеоры низкая.
Ранее астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман рассказала в беседе с RT о том, какие зрелищные астрономические события ожидают россиян в ближайшие месяцы.