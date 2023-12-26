Москву украсили 1500 праздничных плакатов в честь Нового года и Рождества
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.
Постеры можно увидеть на билбордах, остановках и афишных стендах.
Кроме того, с 31 декабря по 2 января на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате будут транслировать тематические видеоролики.
Также в городе установлено около 5000 световых декоративных конструкций и более 1000 искусственных елей с шарами и гирляндами.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье открыли катки с искусственным льдом.