Психолог Лаврова посоветовала сохранять объективность при подведении итогов года
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«Важно не обесценивать моменты, которые приносили вам чувство радости и удовлетворения», — подчеркнула эксперт в беседе с Life.ru.
Она также предложила спокойно проанализировать неудачи, избегая самообвинений, так как в оценке событий нужна объективность.
Лаврова напомнила, что, какими бы ни были итоги, всегда есть возможность поменять направление и поставить новые цели.
Психолог также посоветовала не сравнивать себя с другими. При оценке уходящего года важно держать в уме только свои жизненные ценности, добавила она.
Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что желание выполнить как можно больше задач в короткий срок перед Новым годом приводит в напряжение нервную систему и в январе человек может ощутить опустошение.