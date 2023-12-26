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Психолог Лаврова посоветовала сохранять объективность при подведении итогов года

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Кандидат психологических наук, научный сотрудник образовательного центра «Психодемия» и спикер в Skillbox Елена Лаврова посоветовала правильно подводить итоги уходящего года, отмечая положительные моменты и делая выводы из неудач.
Психолог Лаврова посоветовала сохранять объективность при подведении итогов года
  • Gettyimages.ru
  • © brusinski

«Важно не обесценивать моменты, которые приносили вам чувство радости и удовлетворения», — подчеркнула эксперт в беседе с Life.ru.

Она также предложила спокойно проанализировать неудачи, избегая самообвинений, так как в оценке событий нужна объективность.

Лаврова напомнила, что, какими бы ни были итоги, всегда есть возможность поменять направление и поставить новые цели.

Психолог также посоветовала не сравнивать себя с другими. При оценке уходящего года важно держать в уме только свои жизненные ценности, добавила она.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что желание выполнить как можно больше задач в короткий срок перед Новым годом приводит в напряжение нервную систему и в январе человек может ощутить опустошение.

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