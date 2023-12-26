В сети вышел тизер специального эпизода «Чебурашки»
- Кадр из фильма «Чебурашка. Выходной»
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Ролик опубликован на YouTube-канале онлайн-кинотеатра START. Просмотр короткометражки станет доступен с 1 января 2024 года.
«До «Чебурашки 2» ждать ещё почти два года, а новых приключений Гены и Чебурашки хочется уже сейчас. Мы придумали выход и сняли маленькое кино об одном дне жизни любимых героев. Это не фрагмент будущего фильма, а совершенно самостоятельная история, новогодний подарок нашим зрителям», — приводит слова одного из генеральных продюсеров и соавтора сценария картины Виталия Шляппо пресс-служба платформы.
Выход второй части ленты об ушастом звере назначен на 31 декабря 2025 года.
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