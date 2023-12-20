Стала известна дата премьеры авантюрной комедии «Инспектор Гаврилов»

Показ многосерийной комедии о воре-рецидивисте, возглавившем криминальную полицию в вымышленном городе Усть-Шахтинске, с Виктором Добронравовым, Екатериной Стуловой и Денисом Власенко стартует 2 января 2024 года.

В день премьеры подписчикам онлайн-кинотеатра START станут доступны сразу три серии «Инспектора Гаврилова», в дальнейшем эпизоды будут выходить по понедельникам и пятницам. Тизер проекта опубликован на официальном YouTube-канале площадки, сообщает пресс-служба.

В центре сюжета оказывается вор-рецидивист Саша Медный, решившийся на последнее ограбление, чтобы начать новую жизнь. Когда затея идёт не по плану, бандит пытается скрыться на поезде до Владивостока и присваивает себе имя и форму соседа по купе, в результате чего занимает место начальника полиции небольшого провинциального города.

«В этом сериале для меня совпало всё: история, сценарий, режиссёр, партнёры, роль — все галочки закрыты. Я счастливый человек. Надеюсь, у нас получилось сделать интересный жанр — стильный комедийный боевик. У нас классная команда, и от съёмок мы получили большое удовольствие. Хочется верить, что всё это почувствуют и зрители», — цитирует пресс-служба START Виктора Добронравова.

Ранее стало известно, что народный артист России Виктор Сухоруков присоединился к актёрскому составу сериала «Последний богатырь. Наследие».