Виктор Сухоруков появится в сериале «Последний богатырь. Наследие»

Народный артист России Виктор Сухоруков присоединился к актёрскому составу сериала «Последний богатырь. Наследие».

Как сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START, Сухоруков исполнит роль вождя сказочного народа чуди. В их поселение, возведённое кинематографистами в Баксанском ущелье, по сюжету попадают главные герои сериала.

«Мы начинали экспедицию в Баксанском ущелье в Приэльбрусье. По сюжету здесь наши герои встретятся с низкорослым народцем под названием «чуди». Мы долго думали, кто мог бы сыграть вождя этого племени. Нам нужен был ни много ни мало сумасшедший гений. В какой-то момент поняли, что нужно попробовать позвать великого артиста Виктора Сухорукова», — рассказал режиссер Антон Маслов.

Он отметил, что из-за низкого роста персонажа изначально планировалось использовать только лицо актёра и при помощи графики перенести его на другое тело, но в итоге было найдено иное решение.

«Во время проб стало понятно, что благодаря костюму и правильным движениям персонажа сможет почти полностью сыграть сам Виктор Иванович. Правда, для этого ему придётся стоять на коленях. И Виктор Иванович — ему, на секундочку, 72 года — согласился на такую идею и провёл пять смен, стоя на коленях. Подниматься отказывался, делал всё очень филигранно, в том числе и трюки», — говорит постановщик.

Наряду с Сухоруковым в ленте снимаются Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд, Виктор Хориняк, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков и другие актёры. Премьера восьмисерийного проекта запланирована на 2024 год.

Ранее в сети стартовал показ сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».