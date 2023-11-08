Родительская драма на фоне перестройки: в сети выходит сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

В четверг, 9 ноября, в сети выходят первые эпизоды сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Действие ленты разворачивается в конце 1980-х на фоне распада СССР. Детям эпохи перестройки приходится быстро взрослеть и прокладывать собственный путь развития, идущий вразрез с ценностями, на которых выросли их родители. На улицах молодёжь сбивается в группы и ведёт битву за территорию. Центральные роли в сериале исполнили Иван Янковский, Никита Кологривый, Леон Кемстач, Рузиль Минекаев и другие.

В четверг, 9 ноября, в онлайн-кинотеатрах START и Wink выходят первые два эпизода восьмисерийного шоу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Режиссёром ленты выступил Жора Крыжовников, ранее зарекомендовавший себя как постановщик проектов «Кухня», «Звоните ДиКаприо!», «Лёд 2» и других. Картина впервые была показана в рамках фестиваля «Новый сезон» в сентябре и одержала победу в номинации «Самый ожидаемый сериал».

Действие разворачивается в конце 1980-х. Советский Союз вот-вот распадётся, десятилетиями выстроенная система разваливается — для нового поколения не существует авторитетов в виде родителей и учителей, а комсомол сменяют уличные банды, на которые разделяются подростки. Вместо игры на музыкальных инструментах юноши разбивают руки в кровь в драках, а иностранный язык заменяют жаргонизмы, заимствованные из уголовного арго.

Авторы ленты мастерски передают на экране драму родителей, у которых улицы отобрали детей, пока те были заняты заработками и обеспечением им достойного будущего. Умами младшего поколения целиком овладевает «пацанская» идеология. Причём степень достатка и интеллигентности семейства совершенно не влияет на желание молодых примкнуть к банде. В их числе — Марат (Рузиль Минекаев) из обеспеченной семьи и его сверстник, 14-летний Андрей (Леон Кемстач), сын матери-одиночки.

Андрей мечтает о музыкальном образовании, но дома нет инструмента, и он играет на нарисованных клавишах за столом. Однако травля в школе и на улице, а затем встреча с Маратом меняют жизнь юноши. Чтобы перестать быть «чушпаном» — так называют тех, кто не пришит ни к одной банде, — Андрей решает примкнуть к «пацанам». Инициация проходит путём спарринга. Побитому, но не сломленному Андрею за стойкость и выдержку пацанское сообщество жмёт руку — он принят.

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

© START и Wink

На первый взгляд безобидные проделки подростков перетекают в жестокий беспредел. Убеждения молодёжи о добре и зле в глазах старших кардинально расходятся с общечеловеческими ценностями.

Отчаявшаяся мама Андрея видит, как сын меняется на глазах, однако ничего не может с этим поделать и лишь давится слезами. Отец Марата, наоборот, решает взять ситуацию в свои руки и проучить сына дедовским методом — ремнём. Но подобные меры не могут спасти мальчишек от «прелестей» новой жизни…

Тем временем главный герой Вова по прозвищу Адидас (Иван Янковский) возвращается из Афганистана и видит, что идеология соседских ребят теперь в корне отличается от той, которой он сам когда-то дал начало. Она трансформировалась в более агрессивную и теперь базируется на жестокости и насилии. Пока его не было, шефство на себя взял его сподвижник Кощей (Никита Кологривый).

Лента захватывает с первой серии. Неспешно и линейно авторы подводят зрителя к тем или иным сюжетным поворотам. Несмотря на предсказуемость действий некоторых героев, картина держит в напряжении и побуждает смотреть следующие серии.

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

© START и Wink

Безупречно выстроенная на противоборстве родителей и детей сложная драматургия позволяет зрителю рефлексировать с позиции наблюдателя и на время окунуться в мир преступного романтизма. При этом авторам удалось без пристрастия и оценок показать события тех лет. Погружению в историю способствует и правдивая атмосфера, локации, антураж, а также соответствующее цветовое решение и тщательно отобранные композиции, в числе которых популярные в то время песни Юрия Шатунова и группы «Ласковый май».

Центральной темой ленты является взросление молодого поколения на фоне тотальной анархии, приведшей к росту преступности, снижению уровня жизни и расколу общества.

В истории задействовано довольно много персонажей, и каждый из них уникален и имеет собственную интересную линию. Все актёры до единого подобраны на свои роли идеально. Никита Кологривый мастерски перевоплотился в местного главаря. В артисте не узнать дурачка Емелю из сказочной экранизации «По щучьему велению» или примата Геру из фантастической комедии «Два холма».

Среди исполнителей ролей второго плана особенно запоминаются Сергей Бурунов и Юлия Александрова, блистательно передавшие всю боль, горечь и растерянность родителей, чьи дети попали в капкан под гнётом обстоятельств.

Рузиль Минекаев, сыгравший хулигана Марата, верного принципам пацанского братства, но при этом ранимого и добродушного, убедительно продемонстрировал все грани своего персонажа. На его фоне преображение героя Леона Кемстача из интеллигентного и доброго мальчика, постепенно погружающегося в мир криминала, воспринимается особенно остро. Судьбы всех героев не оставляют аудиторию равнодушной, а картина заслуживает внимания всех зрителей старше 18 лет.