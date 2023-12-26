Археологи нашли в Москве более 100 тысяч артефактов за 12 лет
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Об этом сообщает НСН со ссылкой на блог мэра.
Отмечается, что только за прошедшие несколько месяцев было обнаружено 8,9 тыс. индивидуальных находок.
«Площадь археологических работ на более 600 площадках составила 9 тыс. 962 кв. м. И чтобы извлечь из-под земли старинные клады, ювелирные украшения, детские игрушки и многое другое, «историкам с лопатой» пришлось изучить их сантиметр за сантиметром», — сказал Собянин.
Теперь специалистам предстоит описать и отреставрировать находки, после чего их передадут в музеи.
Ранее сообщалось, что в Борском городском округе Нижегородской области выявили два новых объекта археологического наследия, датированных XVIII — XIX веками.