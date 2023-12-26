Синоптик Цыганков рассказал о мощном двухцентровом циклоне в России

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях в России.

«По России у нас сейчас какая ситуация: у нас над Уралом и европейской частью России стоит мощный циклон двухцентровый. Один центр над Уралом, второй — севернее Мурманска. Большой циклон, который большую часть европейской части Урала захватывает. Вторая часть от Урала до Сибири — антициклон, область высокого давления», — объяснил он.

По словам синоптика, влияние сохранится до 30 декабря.

Он также уточнил, что в области высокого давления осадков нет.

«30—31 декабря аномальные температуры будут в Якутии, на севере Иркутской области. Там температуры будут на 4—8 °С ниже нормы. А южнее — восточная часть Урала, Новосибирск, Красноярск — там температура на 4—8 °С выше нормы. Поволжье, Москва, Астрахань, Ростов-на-Дону — на 2—4 °С выше нормы на 30—31 декабря», — поделился собеседник RT.

По его словам, по состоянию на конец месяца в Якутии значительно похолодает.

«Ночные минимальные температуры будут в Якутии -44 °С. Новосибирск и Омск — -8 °С. Коми — -16 °С. А вот Москва — 0...-4 °С. Ростов-на-Дону — 0...+2 °С. Это ночные температуры. Днём в Якутии -38...-40 °С, Омск и Новосибирск — -4...-8 °С, в Коми -12...-16 °С. В Москве 0...+2 °С», — заключил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве зафиксирован суточный рекорд по низкому атмосферному давлению.