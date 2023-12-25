RT в Telegram
Подпишись

В Курганской области ожидается усиление ветра до 21 м/с во вторник

Короткая ссылка
В Курганской области во вторник, 26 декабря, ожидается мокрый снег, гололёд и метель. Порывы ветра могут достигать 21 м/с.
В Курганской области ожидается усиление ветра до 21 м/с во вторник
  • Gettyimages.ru
  • © DaveLongMedia

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал регионального ГУ МЧС России.

Спасатели призвали жителей проявлять внимательность, ограничивать использование личных автомобилей, соблюдать скоростной режим.

Также стало известно, что в ночь на 26 декабря в Оренбургской области прогнозируется штормовой ветер, передаёт RIA56 со ссылкой на региональное МЧС.

«Ночью 26 декабря в восточных районах Оренбургской области ожидается очень сильный ветер, порывы 25—26 м/с», — рассказали в ведомстве.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Кемеровской области в преддверии Нового года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить