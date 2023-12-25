В Курганской области ожидается усиление ветра до 21 м/с во вторник

В Курганской области во вторник, 26 декабря, ожидается мокрый снег, гололёд и метель. Порывы ветра могут достигать 21 м/с.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал регионального ГУ МЧС России.

Спасатели призвали жителей проявлять внимательность, ограничивать использование личных автомобилей, соблюдать скоростной режим.

Также стало известно, что в ночь на 26 декабря в Оренбургской области прогнозируется штормовой ветер, передаёт RIA56 со ссылкой на региональное МЧС.

«Ночью 26 декабря в восточных районах Оренбургской области ожидается очень сильный ветер, порывы 25—26 м/с», — рассказали в ведомстве.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Кемеровской области в преддверии Нового года.