В Курганской области ожидается усиление ветра до 21 м/с во вторник
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал регионального ГУ МЧС России.
Спасатели призвали жителей проявлять внимательность, ограничивать использование личных автомобилей, соблюдать скоростной режим.
Также стало известно, что в ночь на 26 декабря в Оренбургской области прогнозируется штормовой ветер, передаёт RIA56 со ссылкой на региональное МЧС.
«Ночью 26 декабря в восточных районах Оренбургской области ожидается очень сильный ветер, порывы 25—26 м/с», — рассказали в ведомстве.
Ранее синоптики рассказали о погоде в Кемеровской области в преддверии Нового года.