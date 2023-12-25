Синоптик Шувалов рассказал о погоде на Новый год в Москве

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал тёплую погоду в Москве в период новогодних выходных.

В субботу и воскресенье, 30 и 31 декабря, в Москве прогнозируется +1...+2 °С как в ночные, так и в дневные часы, поделился синоптик в разговоре с сайтом «Москва 24».

По его словам, к новогодней ночи температура начнёт снижаться до 0…-3 °С.

«Снежный покров с нынешних 20—22 см уменьшится по высоте где-то на четверть, но не растает полностью», — заключил Шувалов.

Ранее синоптики Челябинской области объявили штормовое предупреждение до вторника, 26 декабря.