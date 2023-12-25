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Синоптик Шувалов рассказал о погоде на Новый год в Москве

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал тёплую погоду в Москве в период новогодних выходных.
Синоптик Шувалов рассказал о погоде на Новый год в Москве
  • globallookpress.com
  • © Roman Denisov

В субботу и воскресенье, 30 и 31 декабря, в Москве прогнозируется +1...+2 °С как в ночные, так и в дневные часы, поделился синоптик в разговоре с сайтом «Москва 24».

По его словам, к новогодней ночи температура начнёт снижаться до 0…-3 °С.

«Снежный покров с нынешних 20—22 см уменьшится по высоте где-то на четверть, но не растает полностью», — заключил Шувалов.

Ранее синоптики Челябинской области объявили штормовое предупреждение до вторника, 26 декабря.

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