В Московском зоопарке началась акция по сбору новогодних ёлок
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал зоосада.
Отмечается, что хвойные деревья не принимаются от частных лиц, так как деревья могут содержать фрагменты пластиковых или стеклянных украшений, мишуры, гирлянд и искусственного снега. Передать дерево могут только компании.
Как сказали сотрудники зоопарка, ёлками, соснами и пихтами любят играть практически все его питомцы.
Хвойные деревья не только украсят вольеры животных, но и станут для них новой игрушкой, когтеточкой или полезным лакомством.
Ранее сообщалось, что в зоопарке Ижевска появились полосатые мангусты.