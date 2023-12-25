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В Московском зоопарке началась акция по сбору новогодних ёлок

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В Московском зоопарке рассказали о старте традиционной новогодней акции по сбору ёлок, сосен и пихт.
В Московском зоопарке началась акция по сбору новогодних ёлок
  • Gettyimages.ru
  • © RusN

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал зоосада.

Отмечается, что хвойные деревья не принимаются от частных лиц, так как деревья могут содержать фрагменты пластиковых или стеклянных украшений, мишуры, гирлянд и искусственного снега. Передать дерево могут только компании.

Как сказали сотрудники зоопарка, ёлками, соснами и пихтами любят играть практически все его питомцы.

Хвойные деревья не только украсят вольеры животных, но и станут для них новой игрушкой, когтеточкой или полезным лакомством.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Ижевска появились полосатые мангусты.

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