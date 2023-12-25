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Специалист Швабская рассказала об антистрессовом эффекте мандаринов

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Научный сотрудник лаборатории эпидемиологии питания НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Ольга Швабская рассказала, какими полезными свойствами обладают мандарины.
Специалист Швабская рассказала об антистрессовом эффекте мандаринов
  • Gettyimages.ru
  • © key05

«В плодах цитрусовых обнаружено 15 органических кислот, большая часть которых представлена лимонной и яблочной кислотами. Они обладают мощным антиоксидантным и дезинтоксикационным действием, то есть защищают наш организм от инфекций и других заболеваний», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, мякоть плодов содержит витамины группы В, а также фолаты и витамин С.

Кроме того, в мандаринах есть бетта-криптоксантин, который обладает антистрессовым эффектом.

«Два больших фрукта в день — хорошее дополнение к основному рациону. Поэтому в сезон цитрусовых четыре-пять мандарина среднего размера принесут пользу», — добавила Швабская.

Ранее заведующий кафедрой хирургии Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России доктор медицинских наук, профессор Юрий Иванов в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказал об отличительных свойствах боли при аппендиците.

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