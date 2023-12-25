Специалист Швабская рассказала об антистрессовом эффекте мандаринов
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«В плодах цитрусовых обнаружено 15 органических кислот, большая часть которых представлена лимонной и яблочной кислотами. Они обладают мощным антиоксидантным и дезинтоксикационным действием, то есть защищают наш организм от инфекций и других заболеваний», — заявила она в беседе с газетой «Известия».
По её словам, мякоть плодов содержит витамины группы В, а также фолаты и витамин С.
Кроме того, в мандаринах есть бетта-криптоксантин, который обладает антистрессовым эффектом.
«Два больших фрукта в день — хорошее дополнение к основному рациону. Поэтому в сезон цитрусовых четыре-пять мандарина среднего размера принесут пользу», — добавила Швабская.
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