RT в Telegram
Подпишись

Минкультуры создаёт координационный совет для организаций и творческих вузов

Короткая ссылка
В Министерстве культуры создаётся координационный совет, который объединит руководителей крупнейших музыкальных театров, концертных организаций и творческих вузов.
Минкультуры создаёт координационный совет для организаций и творческих вузов
  • Gettyimages.ru
  • © Paulo Sousa

Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.

С представителями отрасли будут обсуждаться действия министерства для гармонизации репертуарной политики и гастрольной деятельности.

«Нам показалось очень важным в этот момент руководствоваться логикой тех людей, которые трудятся внутри отрасли и как никто знают существующие проблемы. Таким образом мы сумеем вместе спрогнозировать нашу дальнейшую общую деятельность», — сказала министр, видео с её выступлением опубликовано в Telegram-канале министра.

В ноябре Любимова сообщила, что в ведомстве планируют продлить нацпроект «Культура» до 2030 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить