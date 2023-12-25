Минкультуры создаёт координационный совет для организаций и творческих вузов

В Министерстве культуры создаётся координационный совет, который объединит руководителей крупнейших музыкальных театров, концертных организаций и творческих вузов.

Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.

С представителями отрасли будут обсуждаться действия министерства для гармонизации репертуарной политики и гастрольной деятельности.

«Нам показалось очень важным в этот момент руководствоваться логикой тех людей, которые трудятся внутри отрасли и как никто знают существующие проблемы. Таким образом мы сумеем вместе спрогнозировать нашу дальнейшую общую деятельность», — сказала министр, видео с её выступлением опубликовано в Telegram-канале министра.

В ноябре Любимова сообщила, что в ведомстве планируют продлить нацпроект «Культура» до 2030 года.