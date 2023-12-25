Специалист Лялина посоветовала сделать новогодний стол более полезным

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина выразила мнение, что новогодний стол лучше сделать более полезным, так как вредная еда может обострить хронические заболевания.

«Если готовите банкет дома, составляйте меню, придерживаясь правила «меньше жира, больше овощей, маложирный белок». Пересчитайте объём планируемых блюд из расчёта на количество гостей, не готовьте много. Постарайтесь не использовать свинину, баранину или утку, замените их на рыбу, курицу, кролика или нежирную говядину», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, майонез можно заменить на соус из сметаны или йогурта, а вместо колбасы использовать отварную курицу, индейку или говядину.

На десерт допустимы угощения из фруктов.

«Если вы в гостях, придерживайтесь правила «не ешь, а пробуй». Больше двигайтесь, кладите в свою тарелку белок, сложные углеводы, овощи, овощи, овощи, зелень», — добавила Лялина.

Ранее заведующий кафедрой хирургии Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России доктор медицинских наук, профессор Юрий Иванов в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказал об отличительных свойствах боли при аппендиците.