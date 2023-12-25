Внучка сообщила, что Юрий Соломин вынужден встречать Новый год в больнице
Народный артист СССР Юрий Соломин вынужден встречать Новый год в больнице, рассказала RT его внучка.
- globallookpress.com
- © АГН Москва
По её словам, такое решение приняли врачи после изучения контрольных анализов.
Ранее директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова также заявила, что Соломин чувствует себя лучше и готовится к выписке.
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