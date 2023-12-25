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На Кубани продлили предупреждение о лавиноопасности до 26 декабря

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В Краснодарском крае ГУ МЧС по региону продлило предупреждение о лавиноопасности до 18:00 26 декабря.
На Кубани продлили предупреждение о лавиноопасности до 26 декабря
  • Gettyimages.ru
  • © Galen Rowell

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Отмечается, что предупреждение касается высот свыше 1,5 тыс. м.

Также до 18:00 26 декабря будет лавиноопасно в горах Сочи на высоте более 1 тыс. м.

Спасатели призвали жителей не выходить в горы, избегать мест возможного схода лавин, не пересекать лощины со склонами более 30°.

Ранее в Ставропольском крае предупредили о штормовом ветре до 30 м/с до 26 декабря.

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