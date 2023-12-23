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В Ставропольском крае предупредили о штормовом ветре до 30 м/с до 26 декабря

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В Ставропольском крае штормовой западный ветер до 30 м/с сохранится до 26 декабря.
В Ставропольском крае предупредили о штормовом ветре до 30 м/с до 26 декабря
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Спасатели призвали жителей проявлять внимательность при переходе улиц, не приближаться к проводам, ветхим конструкциям и деревьям.

Также стало известно, что в Ульяновской области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности, передаёт mosaica.ru со ссылкой на региональное МЧС.

По прогнозу, ночью и днём в воскресенье, 24 декабря, на дорогах возможно образование гололедицы, местами гололёд, туман.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что в новогоднюю ночь в Москве возможна гололедица и понижение температур.

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