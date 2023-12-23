В Ставропольском крае предупредили о штормовом ветре до 30 м/с до 26 декабря
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Спасатели призвали жителей проявлять внимательность при переходе улиц, не приближаться к проводам, ветхим конструкциям и деревьям.
Также стало известно, что в Ульяновской области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности, передаёт mosaica.ru со ссылкой на региональное МЧС.
По прогнозу, ночью и днём в воскресенье, 24 декабря, на дорогах возможно образование гололедицы, местами гололёд, туман.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что в новогоднюю ночь в Москве возможна гололедица и понижение температур.