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Режиссёр Недзвецкая раскрыла смысл фильма «Пуанты для моей мамы»

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Режиссёр-постановщик фильма «Пуанты для моей мамы» Яна Недзвецкая рассказала, что новая художественная кинолента, в частности, призвана привлечь внимание к проблемам детей, страдающих аутизмом.

«Из 100 детей 56 с диагнозом аутизм, особенно Аспергера (слабая степень аутизма. RT). Мы живём среди этих людей, они живут с нами, и хотелось бы, чтобы коммуникация с ними была более дружеская», — сказала она в ходе беседы в пресс-центре НСН.

Но фильм, по её словам, не только об этом, а ещё и о равнодушии, которое зачастую родители и педагоги испытывают к детям.

Главная героиня фильма — 15-летняя девочка по кличке «Крыся» с синдромом Аспергера, мечтающая стать знаменитой балериной. Премьера картины запланирована на весну 2024 года.

Ранее сообщалось, что вторая часть фильма «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко выйдет на экраны российских кинотеатров в декабре 2025 года.

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