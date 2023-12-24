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Более пяти часов продолжается отключение электроэнергии на востоке Подмосковья

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В городском округе Павловский Посад Московской области в нескольких районах более пяти часов отключено электричество.

Факт массовых отключений корреспонденту RT подтвердили в единой диспетчерской города, там сослались на «сложные погодные условия». О том, что в Павловском Посаде зафиксированы отключения электроэнергии, сообщает также горячая линия Мособлэнерго.

Ситуация осложняется тем, что современные газовые отопительные котлы не работают без электроэнергии, и жители лишены не только света, но и тепла и горячей воды.

Ранее следователи организовали проверку по факту гибели мужчины, которого в Сочи насмерть придавило деревом, упавшим из-за непогоды.

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