RT в Telegram
Подпишись

СК организовал проверку по факту гибели мужчины из-за упавшего дерева в Сочи

Короткая ссылка
Следователи организовали проверку по факту гибели мужчины, которого в Сочи насмерть придавило деревом, упавшим из-за непогоды.
СК организовал проверку по факту гибели мужчины из-за упавшего дерева в Сочи
  • © СК РФ

Об этом в Telegram пишет СУ СК России по Краснодарскому краю.

«В настоящее время следователем выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и причин происшедшего», — говорится в заявлении.

Уточняется, что вечером 23 декабря на улице 60 лет ВЛКСМ дерево упало на 46-летнего мужчину, в результате чего он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при падении дерева во время непогоды в Сочи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить