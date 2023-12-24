СК организовал проверку по факту гибели мужчины из-за упавшего дерева в Сочи
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Об этом в Telegram пишет СУ СК России по Краснодарскому краю.
«В настоящее время следователем выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и причин происшедшего», — говорится в заявлении.
Уточняется, что вечером 23 декабря на улице 60 лет ВЛКСМ дерево упало на 46-летнего мужчину, в результате чего он получил травмы, несовместимые с жизнью.
Ранее сообщалось, что один человек погиб при падении дерева во время непогоды в Сочи.