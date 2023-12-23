Актриса Соломатина сообщила о смерти артиста Черных, сыгравшего в «Глухаре»

Актриса Екатерина Соломатина сообщила о смерти коллеги и её друга актёра Алексея Черных. Причина его смерти не называется.

«Сегодня не стало моего однокурсника Леши Черных — человека невероятного таланта, человека с раненой и очень трагичной судьбой» — цитирует её телеканал «360».

Черных родился 26 апреля 1980 года, он окончил Школу-студию МХАТ и работал в театре Et cetera.

Он также снимался в «Сыщиках», «Глухаре» и «Ищейке».

Как стало известно ранее, актёр Сергей Пепеляев, известный по роли в фильме «Географ глобус пропил», умер в возрасте 32 лет.