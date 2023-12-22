Актёр Пепеляев из фильма «Географ глобус пропил» умер на 33-м году жизни

Актёр Сергей Пепеляев, известный по роли в фильме «Географ глобус пропил», умер в возрасте 32 лет. Об этом сообщил Тольяттинский драматический театр «Колесо».

«Не стало артиста Сергея Пепеляева», — говорится в заявлении. Отмечается, что причиной смерти стала «внезапная болезнь». Ранее стало известно, что в Оренбурге 18 декабря на 95-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Жигалова.