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Актёр Пепеляев из фильма «Географ глобус пропил» умер на 33-м году жизни

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Актёр Сергей Пепеляев, известный по роли в фильме «Географ глобус пропил», умер в возрасте 32 лет. Об этом сообщил Тольяттинский драматический театр «Колесо».

«Не стало артиста Сергея Пепеляева», — говорится в заявлении.

Отмечается, что причиной смерти стала «внезапная болезнь».

Ранее стало известно, что в Оренбурге 18 декабря на 95-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Жигалова.

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