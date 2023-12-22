Актёр Пепеляев из фильма «Географ глобус пропил» умер на 33-м году жизни
Актёр Сергей Пепеляев, известный по роли в фильме «Географ глобус пропил», умер в возрасте 32 лет. Об этом сообщил Тольяттинский драматический театр «Колесо».
«Не стало артиста Сергея Пепеляева», — говорится в заявлении.
Отмечается, что причиной смерти стала «внезапная болезнь».
Ранее стало известно, что в Оренбурге 18 декабря на 95-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Жигалова.
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