В Приморье начались работы по очистке русел рек
- РИА Новости
Об этом сообщает zr.media со ссылкой на региональное правительство.
В частности, работы проходят в Спасске-Дальнем на реке Спасовке.
Всего для очистки и преобразования водных объектов края закуплено 38 экскаваторов, бульдозеров, трейлеров, самосвалов и погрузчиков.
Отвечать за работу будет агентство по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии Приморья.
Ранее сообщалось, что в Приморье направили 2,7 млрд рублей на подготовку энергообъектов зимой.