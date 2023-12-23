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В Приморье начались работы по очистке русел рек

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В Приморском крае началась реализация стратегии по очистке русел рек.
В Приморье начались работы по очистке русел рек
  • РИА Новости

Об этом сообщает zr.media со ссылкой на региональное правительство.

В частности, работы проходят в Спасске-Дальнем на реке Спасовке.

Всего для очистки и преобразования водных объектов края закуплено 38 экскаваторов, бульдозеров, трейлеров, самосвалов и погрузчиков.

Отвечать за работу будет агентство по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии Приморья.

Ранее сообщалось, что в Приморье направили 2,7 млрд рублей на подготовку энергообъектов зимой.

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