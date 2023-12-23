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МЧС: реки в Сочи остаются в руслах после ливней, ситуация контролируется

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Реки в Сочи остаются в руслах на фоне ливней, спасатели полностью контролируют обстановку в городе, сообщили в МЧС России по Краснодарскому краю.
МЧС: реки в Сочи остаются в руслах после ливней, ситуация контролируется
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

В пятницу, 22 декабря, власти Сочи предупредили жителей о ливнях, сильном ветре и снегопадах в горах.

Синоптики, в свою очередь, прогнозировали подъём уровня рек из-за ливней.

«Реки в руслах. Обстановка нормальная. Мы на контроле держим», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее стало известно, что катера и паром в Севастопольской бухте приостановили работу в связи с неблагоприятными погодными условиями.

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