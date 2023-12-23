МЧС: реки в Сочи остаются в руслах после ливней, ситуация контролируется
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В пятницу, 22 декабря, власти Сочи предупредили жителей о ливнях, сильном ветре и снегопадах в горах.
Синоптики, в свою очередь, прогнозировали подъём уровня рек из-за ливней.
«Реки в руслах. Обстановка нормальная. Мы на контроле держим», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Ранее стало известно, что катера и паром в Севастопольской бухте приостановили работу в связи с неблагоприятными погодными условиями.