В Российской кинологической федерации рассказали, как отучить собаку от еды на столе

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как отучить собаку от еды на столе. По его словам, чаще всего на «воровство» питомца толкает поведение хозяина.

«Если вы оставили что-то съестное в пределах досягаемости питомца, то даже самый воспитанный пёс может не упустить возможность полакомиться едой со стола. Собаки также воруют со стола, если ими недостаточно занимаются, у них есть пищевые расстройства или им не дают сбалансированное питание», — заявил эксперт в беседе с «Радио 1».

Как отметил Голубев, важно вовремя замечать такую привычку и корректировать поведение животного. Для этого собака не должна получать еду со стола, и никто из членов семьи не должен оставлять пищу в пределах досягаемости питомца.

Также желательно ограничить животному доступ на кухню, когда едят люди.

Ранее Владимир Голубев заявил, что не стоит отпускать собаку с поводка при прогулке у водоёма.