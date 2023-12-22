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В Российской кинологической федерации рассказали, как отучить собаку от еды на столе

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как отучить собаку от еды на столе. По его словам, чаще всего на «воровство» питомца толкает поведение хозяина.

«Если вы оставили что-то съестное в пределах досягаемости питомца, то даже самый воспитанный пёс может не упустить возможность полакомиться едой со стола. Собаки также воруют со стола, если ими недостаточно занимаются, у них есть пищевые расстройства или им не дают сбалансированное питание», — заявил эксперт в беседе с «Радио 1».

Как отметил Голубев, важно вовремя замечать такую привычку и корректировать поведение животного. Для этого собака не должна получать еду со стола, и никто из членов семьи не должен оставлять пищу в пределах досягаемости питомца.

Также желательно ограничить животному доступ на кухню, когда едят люди.

Ранее Владимир Голубев заявил, что не стоит отпускать собаку с поводка при прогулке у водоёма.

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