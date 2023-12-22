Кинолог Голубев посоветовал не отпускать собаку с поводка при прогулке у водоёма

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что не стоит отпускать собаку с поводка при прогулке у водоёма.

«Избегайте тех водоёмов, где с поверхности льда выступают кусты, трава, рядом есть родники или ручьи, где образуются промоины или проталины. Лёд на таких водоёмах очень тонкий, кроме того, поблизости могут находиться утки, за которыми в порыве игры может сорваться собака и провалиться под лёд», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, важно помнить и о том, что во время оттепели лёд становится тоньше.

Как отметил Голубев, собаки не всегда понимают, где безопасно, а где — нет, поэтому они могут в любой момент сорваться и прыгнуть в воду, если их что-то сильно увлечёт.

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