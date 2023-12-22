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В Москве рассказали о программе юбилейного фестиваля «Путешествие в Рождество»

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В Москве в честь десятилетнего юбилея фестиваля «Путешествие в Рождество» подготовили более 1500 мероприятий.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

Так, на Тверской площади пройдёт акция «Московское чаепитие», в Парке Горького музей-театр «Булгаковский дом» представит «Белую сказку», а театр Сергея Котюха — «Госпожу Метелицу».

В сквере у Гольяновского пруда театр «Витраж» покажет постановку «Помощница Деда Мороза», а на улице Перерве Московский уличный театр «Воздушные люди» познакомит горожан со спектаклем «Сказка сказок».

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл фестиваль «Путешествие в Рождество», который проходит на 36 городских площадках.

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