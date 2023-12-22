Кустурица назвал честью предстоящую поездку в Россию

Сербский режиссёр Эмир Кустурица заявил, что предстоящая поездка в Россию для него является честью, поскольку он «неподвластен идеологическим барьерам Евросоюза, где всем управляют группы, которые никем не избирались».

«Почти 90% людей в Сербии — на стороне России, так как в 2000 году они пережили бомбардировки, и это им жёстким образом и окончательно показало, что история повторяется одинаково и что на Востоке есть лишь одна звезда, которая сияет для нас и показывает нам дорогу, я бы сказал», — отметил Кустурица в беседе с Life.ru.

По его словам, для обычного народа Россия — братская страна.

Ранее Кустурица рассказал, почему принял решение экранизировать роман «Лавр» Евгения Водолазкина.